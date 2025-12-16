ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МОН с официална позиция за задържания директор на училище
Автор: Ваня Кузманова 22:47Коментари (0)216
© bTV
В МОН е постъпила информация, че директорът на 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски“ е задържан. Училището и Регионалното управление на образованието в София-град съдействат на разследването, съобщиха от ведомството.

Той е назначен от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на 2025 година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания.

РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. През утрешния ден те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Задържаха директора на родно училище заради скрити камери в тоале...
21:56 / 16.12.2025
КЗП със засилени проверки за цените на хранителните стоки
21:58 / 16.12.2025
Пуснаха полицейския шеф под домашен арест с електронна гривна
20:24 / 16.12.2025
Голяма промяна за бързите кредити
20:06 / 16.12.2025
Николай Василев: Удължителният бюджет е като "слагането на резерв...
19:36 / 16.12.2025
"Евростат": Самоубийствата на влаковите релси отнемат повече живо...
17:37 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
Закупуване на самолети F-16
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: