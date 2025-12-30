ЗАРЕЖДАНЕ...
|МФ: До ноември 2025 г. държавата събра 86,7% от предвиденото за годината
Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 61 391,6 млн. лв., което представлява 86,7% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,4 % от общите постъпления по КФП за периода.
Неданъчните приходи са в размер на 10 853,2 млн. лв., което представлява 90,5 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.
Приходите от помощи и дарения са в размер на 3 168,2 млн. лева.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2025 г. възлизат на 81 594,9 млн. лв., което е 84,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец ноември на 2024 г. бяха в размер на 68 924,2 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на ноември 2025 г. нарастват с 11 470,7 млн. лв. (16,4 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при капиталовите разходи, разходите за персонал и други. Значителен е и ръста на разходите по сметките за средства от ЕС, основно инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Нелихвените разходи са в размер на 78 314,1 млн. лв., което представлява 84,5 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 10 571,7 млн. лв. (15,6 %) спрямо отчетените към ноември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 69 504,4 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 8 756,4 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 53,3 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 1 411,7 млн. лв. (87,0 % от планираните за годината и ръст от 434,2 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което е в съответствие с календара по обслужването на държавния дълг).
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към ноември 2025 г. е отрицателно в размер на 6 181,8 млн. лв. (2,8 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4 211,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 970,6 млн. лева.
Размерът на фискалния резерв към 30.11.2025 г. е 20 603,1 млн. лв., в т. ч. 16 409,3 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 4 193,8 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2025 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.
