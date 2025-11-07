© Булфото След като изслушахме Бойко Борисов относно лобирането му за свалянето на санкциите срещу Пеевски и след отговора от английското посолство, както и след думите на Пеевски относно всички действия, извършени в сглобката, ние сме решили да сезираме САЩ и Англия за това Борисов да бъде санкциониран по "Магнитски". Това заяви лидерът на ПП МЕЧ Радостин Василев.



Той поясни, че правилата на "Магнитски" гласят, че който препятства процедурата за физическо или юридическо лице, наказано по този закон, се санкционира също, предаде репортер на "Фокус".



"Борисов създава международни скандали със своята неадекватност", каза още Василев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.