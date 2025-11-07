ИЗПРАТИ НОВИНА
МЕЧ ще поиска Борисов да бъде санкциониран по "Магнитски"
Автор: Емануела Вилизарова 12:14Коментари (1)336
© Булфото
След като изслушахме Бойко Борисов относно лобирането му за свалянето на санкциите срещу Пеевски и след отговора от английското посолство, както и след думите на Пеевски относно всички действия, извършени в сглобката, ние сме решили да сезираме САЩ и Англия за това Борисов да бъде санкциониран по "Магнитски". Това заяви лидерът на ПП МЕЧ Радостин Василев.

Той поясни, че правилата на "Магнитски" гласят, че който препятства процедурата за физическо или юридическо лице, наказано по този закон, се санкционира също, предаде репортер на "Фокус".

"Борисов създава международни скандали със своята неадекватност", каза още Василев.



Aнонимен
преди 27 мин.
+1
 
 
Аааа те САЩ и Англия не са наясно ти на кой си мастия
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

