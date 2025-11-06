ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
Автор: Цоня Събчева 20:09Коментари (0)88
©
Политиците са стигнали до положение, при което произвеждат скандали сами по себе си, защото се чувстват дезориентирани, объркани, не знаят как да управляват постоянните кризи, пред които се изправят, защото те са една след друга. На практика те са се забъркали в собствените си калчища. Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Пример за това е и скандалът "Магнитски“, посочи тя. "Това е една стимулна ситуация, изстреляна в публичното пространство от ПП-ДБ, която след това произведе такъв ефект, че в момента виждаме грешните стъпки, оправдания и на практика "самозастрелване“ на уж опитни политици като Бойко Борисов, а и Пеевски. Това разминаване между тезата на Борисов, че е лобирал за премахването на санкциите по отношение на Горанов, и на официалните власти на Великобритания е много сериозен гаф.

Той показва, че или нещата не са вървели по правилата на закона и изискванията на другата страна и че отново наш човек е забъркал друга страна в някакви нелегитимни действия – това е много лош знак, ако е така, или просто този наш представител много сериозно е заблуждавал хората, които са искали подкрепа от него – Горанов и Пеевски. Това е крайно лош сигнал за политическите нрави на България. Изложихме се и пред чужденците, и пред самите себе си“, коментира проф. Христова.

В момента доверието към парламентарно представените партии е на изключително ниско ниво, отбеляза политическият психолог.

"Ние сме стигнали до един праг, в който няма опозиция, която да може да изведе сериозен брой хора на улицата, дори да има огромно желание за това, докато не се появи друг, извънпарламентарно представен лидер или политическа партия. Смятам, че политическите партии не са подготвени, и в момента на ниво управление правим много сериозни грешки по отношение на нас и нашата перспектива в бъдещата геополитическа ситуация, в която все още не е много ясно как ни разпределят“, коментира проф. Христова.


Още по темата: общо новини по темата: 16
06.11.2025 Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат
05.11.2025 Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!
26.03.2023 Зарков: Има още какво да се направи по високите етажи на властта
27.02.2023 ВКП поиска от САЩ информация за петимата българи, санкционирани по
"Магнитски"
19.02.2023 Джамбазки за "Магнитски"2: Това, че някой е в някакъв списък, нищо не значи
19.02.2023 Адв. Николай Хаджигенов за "Магнитски" 2: САЩ забодоха нож в масата и казаха: "Вие не се справяте"
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интерес...
20:58 / 20.10.2025
Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
14:13 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Денят на народните будители
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: