ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат
Автор: Илиана Пенова 10:47Коментари (0)0
©
Санкциите "Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в НС. 

"За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите. Отдолу санкциите на "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил те се свалят", категоричен е той.

"Фокус" припомня, че минути преди изказването на лидера на ГЕРБ, Ивайло Мирчев заяви пред журналисти следното по отношение на Борисов: 

 Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар бе забит тежко от Британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.

"Христо Иванов го уважавам дълбоко. Единствената ми критика е, че дезертира от това, в което бяхме заедно. Не само аз сега да се оправдавам за нещо, което сме правили заедно", каза Борисов по отношение на Иванов.

"Не е далеч времето когато ПП-ДБ говореха как Делян Пеевски се е поправил и заедно работим. Не е далеч времето, когато седяхме да говорим с президента Зеленски - Петков, Пеевски и аз. Даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията и маса закони", припомня Борсов.

"Спомням си като казваха, че санкциите трябва да паднат първо на децата и майка му - на две стъпки. На масата показваше да се раздели на две съдебната система - между мен и тях. И аз казах, че няма да участвам. Седяха всичките Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов. Всеки ден. И Мария Габриел беше и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", каза Борисов.

"Всякак си искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от това си минало. Не ми пука. Докато има стабилно мнозинство чрез него и правителството, и в държавата, аз ще го правя", категоричен е лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и темата за дейността на Сорос в България. "Аз самият, лично се познавам с него, срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото много неща в демокрациите, които прави, ги одобрявам и харесвам. В комисията ще има моята подкрепа", увери Борисов.

За предложението Деньо Денев за шеф на ДАНС, той подчерта, че това е още от времето на сглобката, Кирил Петков предложил Петър Петров, а президентът е предложил Пламен Тончев.


Още по темата: общо новини по темата: 15
05.11.2025 »
26.03.2023 »
27.02.2023 »
19.02.2023 »
19.02.2023 »
16.02.2023 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
По-скъпи цигари и електронни течности от догодина
10:00 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на ...
09:26 / 06.11.2025
Лиляна Павлова: Цените се увеличават със или без еврото
09:25 / 06.11.2025
Хората, които сега получават чисто 1975 лв., догодина би трябвало...
08:59 / 06.11.2025
Предложение: Помощите за дете да са достъпни за повече семейства
09:25 / 06.11.2025
Честито на имениците!
08:12 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: