Любослав Костов: Средната класа трябва да бъде облекчена, а богатите – да допринасят повече

© Главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любослав Костов представи в предаването "Лице в лице след Новините“ пакета от предложения за промени в данъчната и осигурителната система, представен днес от КНСБ.



Според него мерките целят едновременно да облекчат с ниски и средни доходи и да осигурят по-справедлив принос към бюджета от страна на високодоходните групи и бизнеса.



КНСБ предлага увеличение на пенсионната осигуровка с 2%, както и постепенно повишаване на максималния осигурителен доход.



"Когато расте средната заплата, е нормално със същите темпове да расте и максималният осигурителен доход“, подчерта Костов.



Той определи сегашната ситуация като "социален сепаратизъм“, тъй като хората с по-високи доходи не плащат осигуровки върху пълния размер на възнагражденията си.



Икономистът заяви, че КНСБ настоява за увеличаване на данъчното облекчение за семействата с деца и за по-високо облагане на "статичните“ капитали в икономиката — като данък върху дивидентите и печалбата.



"Трябва да вземем пари, които не се реинвестират от бизнеса, и да ги насочим там, където ще се върнат в икономиката чрез потребление“, каза той.



Костов подчерта, че плоският данък не е изпълнил нито една от целите, заради които е въведен – не е намалил сивата икономика, не е ограничил неравенствата и не е стимулирал инвестициите.



Той посочи, че днес България има по-големи неравенства в доходите спрямо 2008 г., а нивото на инвестиции остава същото в номинално изражение.



Костов подчерта, че КНСБ не предлага автентична прогресивна система, но настоява за по-справедливо данъчно разпределение.



"Колкото повече пари получаваш, толкова по-голяма трябва да е солидарността ти към бюджета и публичната инфраструктура“, коментира той.



Синдикатът предлага постепенно повишаване на корпоративния данък поне до 15%, при средна ставка в еврозоната от 22%.



"Дори при 15% данък бизнесът няма да избяга, защото в Румъния ставката достига до 40%, а в Гърция – над 50%“, аргументира се Костов.



По думите на главния икономист на КНСБ предложеният пакет от около десет мерки ще има положителен фискален ефект от около 6 млрд. лева.



"Едни ще обложим, други ще освободим, но целта е повече пари да останат у хората, които ги изразходват и движат растежа. Така ще запълним фискалната дупка и ще облекчим средната класа – гръбнака на икономиката“, заключи Любослав Костов.