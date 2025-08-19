ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Луксозен джип с много тежко нарушение на магистрала "Тракия"
81 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на област Сливен. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.
218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени скорости над 200 км/ч – 204 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч.
На автомагистрала "Тракия“, където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция“ Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са използвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.
За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.
Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:41 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни с...
11:55 / 19.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
11:37 / 19.08.2025
Най-високата заплата, която се предлага в бюрата по труда в Бълга...
11:36 / 19.08.2025
Българско семейство произвежда стари занаятчийски сирена – крутма...
12:13 / 19.08.2025
В магазините литър олио е струвал 3,43 лв. преди година, а сега ц...
10:16 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS