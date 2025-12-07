ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блокиран до Ахтопол. 
Автор: ИА Фокус 09:58Коментари (0)208
©
За пореден ден лошото време не позволява да бъде евакуиран екипажът на танкера, който е блокиран от петък в Черно море до фара на Ахтопол. 

Метеорологичните условия в неделя са много по-лоши спрямо тези в събота. 15 метра в секунда е скоростта на вятъра в района, а вълнението на морето е 4 до 5 бала. Това прави абсолютно невъзможно достигането с граничен катер до танкера и разговор с екипажа.

От Министерството на транспорта съобщиха, че е направен контакт с фирмата–собственик на кораба. Той плава под флаг на африканската република Бенин, а компанията е позиционирана в китайската провинция Ухан. Собствениците са изпратили имейл до българското правителство с информация, че плавателният е с поддържащ персонал — моряци, които са седем души от Китай, по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар. Няма офицери на борда, както и капитан.

Екипажът все още е на борда на танкера. В понеделник Министерството на транспорта ще решава какво да се случи с кораба. По последна информация моряците са се разбрали с властите да не бъдат изтеглени от борда, а корабът да бъде провлачен до рейд до пристанище Бургас. Към този момент обаче няма осигурено финансиране от държавата, за да се случи това, защото процедурата е доста скъпа. Два влекача на Военноморските сили са в готовност да извършат тази операция, пише NOVA.

Към момента опасност от разливи няма, въпреки тревогите на местни рибари, че ако корабът се скъса, може да има разлив на остатъчно гориво.


Още по темата: общо новини по темата: 3
06.12.2025 Един от моряците на заседналия танкер: Животът ни вече е застрашен
06.12.2025 Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да се евакуира
06.12.2025 Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вдовицата на Антон Дончев: Посегнаха на "Време разделно"
21:18 / 06.12.2025
Последни новини за обстановката в Бургаско
17:23 / 06.12.2025
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навс...
16:47 / 06.12.2025
Един от моряците на заседналия танкер: Животът ни вече е застраше...
16:47 / 06.12.2025
Задействаха BG Alert и в Царево
15:52 / 06.12.2025
Продължава да вали и в неделя, ето къде
15:08 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отношенията София-Скопие
Световна черна хроника
Студентски празник
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: