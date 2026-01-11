ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лоша новина за цените на храните по магазините
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,63 на сто до 2,429 пункта спрямо 2,390 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.
При зеленчуците най-голямо е поскъпването при тиквичките - с 19,17 на сто до 1,43 евро за килограм. По-високи са също цените на доматите - с 8,33 на сто до 1,82 евро за килограм, зелето - с 6,34 на сто до 0,42 евро за килограм, червените чушки - с 4,11 на сто до 1,40 евро за килограм, морковите - с 1,01 на сто до 0,55 евро за килограм.
Значителен спад има в цената на краставиците, която е с 13,03 на сто надолу до 2,15 евро за килограм. По-евтини са зрелият лук кромид - със 7,6 на сто до 0,45 евро за килограм, картофите - с 6,46 на сто до 0,44 евро за килограм, и зелените чушки - с 6,05 на сто до 1,10 евро за килограм.
При плодовете по-скъпи тази седмица са ябълките - с 8,11 на сто до 1,20 евро за килограм, лимоните - с 6,48 на сто до 1,64 евро за килограм, портокалите - с 5,17 на сто до 1,22 евро за килограм, бананите - с 4,29 на сто до 1,46 евро за килограм. По-евтини тази седмица са единствено мандарините, които са с 1,63 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм.
Цената на кравето сирене се вдига с 0,08 на сто до 6,02 евро за килограм, докато тази на кашкавала тип "Витоша“ пада с 0,55 на сто до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,59 на сто и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,19 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и то се търгува по 1,55 евро за брой, което е ръст с 0,63 на сто.
Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,4 на сто до 3,51 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поскъпват с 2,45 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.
Цените на ориза и зрелия фасул са с 1,08 на сто нагоре съответно до 1,73 евро за килограм и 2,15 евро за килограм. По-скъпи са също лещата - с 2,6 на сто нагоре до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 5,44 на сто до 0,81 евро за килограм, и олиото - с 0,83 на сто до 1,70 евро за литър. Захарта поевтинява с 1,25 на сто до 0,90 евро за килограм.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 840
|предишна страница [ 1/140 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 2 ч. и 30 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Почина Стефан Стайков
08:09 / 11.01.2026
Огромното свалище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира дж...
09:14 / 11.01.2026
ГДНП: Шофьорите да внимават, в тази европейска държава вече глоби...
09:22 / 11.01.2026
Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, п...
23:24 / 10.01.2026
Сериозен проблем в Родопите
21:56 / 10.01.2026
Слави Трифонов: Много вожд, малко индианец
21:04 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS