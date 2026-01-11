ИЗПРАТИ НОВИНА
Лоша новина за цените на храните по магазините
Автор: ИА Фокус 09:32
© Plovdiv24.bg
Илюстративна снимка
Повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,63 на сто до 2,429 пункта спрямо 2,390 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при тиквичките - с 19,17 на сто до 1,43 евро за килограм. По-високи са също цените на доматите - с 8,33 на сто до 1,82 евро за килограм, зелето - с 6,34 на сто до 0,42 евро за килограм, червените чушки - с 4,11 на сто до 1,40 евро за килограм, морковите - с 1,01 на сто до 0,55 евро за килограм.

Значителен спад има в цената на краставиците, която е с 13,03 на сто надолу до 2,15 евро за килограм. По-евтини са зрелият лук кромид - със 7,6 на сто до 0,45 евро за килограм, картофите - с 6,46 на сто до 0,44 евро за килограм, и зелените чушки - с 6,05 на сто до 1,10 евро за килограм.

При плодовете по-скъпи тази седмица са ябълките - с 8,11 на сто до 1,20 евро за килограм, лимоните - с 6,48 на сто до 1,64 евро за килограм, портокалите - с 5,17 на сто до 1,22 евро за килограм, бананите - с 4,29 на сто до 1,46 евро за килограм. По-евтини тази седмица са единствено мандарините, които са с 1,63 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,08 на сто до 6,02 евро за килограм, докато тази на кашкавала тип "Витоша“ пада с 0,55 на сто до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,59 на сто и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,19 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и то се търгува по 1,55 евро за брой, което е ръст с 0,63 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,4 на сто до 3,51 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поскъпват с 2,45 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цените на ориза и зрелия фасул са с 1,08 на сто нагоре съответно до 1,73 евро за килограм и 2,15 евро за килограм. По-скъпи са също лещата - с 2,6 на сто нагоре до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 5,44 на сто до 0,81 евро за килограм, и олиото - с 0,83 на сто до 1,70 евро за литър. Захарта поевтинява с 1,25 на сто до 0,90 евро за килограм.


Aнонимен
преди 2 ч. и 30 мин.
0
 
 
Банана и кока кола са с НАМАЛЕНИЕ....И ШИСТОВИЯ ГАЗ.....СЕГА И КОКАИНА НА ВЕНЕЦУЕЛА ЩЕ НАМАЛЕЕ.....КАКВО ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ....ХАХАХА
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

