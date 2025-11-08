ИЗПРАТИ НОВИНА
Лоша новина за цената на яйцата
Автор: Илиана Пенова 20:31Коментари (0)126
©
Наред с другите хранителни продукти, които непрестанно покачват цените си, увеличение има и в яйцата, които до скоро бяха алтернативна за по-евтино, но засищащо хранена на мнозина. 4% увеличение в цената на яйцата за две седмици в четирите големи търговски вериги. Това показват данните, които веригите изпращат на КЗП ежедневно, съобщават от платформата "Антиспекула". 

Оказва се, че на 21 октомври средната цена за кора яйца размел Л е била 5,26 лева, а на 4 ноември вече е 5,46 лева.


Още по темата: общо новини по темата: 806
08.11.2025 Краставиците скочиха с 30% за няколко месеца
05.11.2025 Предупредиха ни: Следващия месец вече няма да има български ябълки
05.11.2025 Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично 
05.11.2025 Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
02.11.2025 Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
02.11.2025 Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Добрата новина: Откриха Стефани
20:10 / 08.11.2025
Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за смъртта на шестима миг...
18:54 / 08.11.2025
Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне д...
17:33 / 08.11.2025
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща се...
17:13 / 08.11.2025
Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
17:31 / 08.11.2025
Видео показа изчезналата Стефани край хижа "Алеко"
17:29 / 08.11.2025

