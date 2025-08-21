ИЗПРАТИ НОВИНА
Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
Автор: Георги Кирилов 21:43
© Facebook
Можем да ридаем от сутрин до вечер. Потъваме, загиваме, унищожават ни ежедневно и неспирно. Така журналистката Лияна Панделиева започва поста си във Facebook във връзка с трагично загиналото детенце в Несебър.

Ето какво още каза тя: "Христина, майката, ударена заедно с момченцето си на тротоара от АТВ, вече е в клинична смърт. Това съобщи Карина Караньотова. Дори петгодишното дете да оцелее, то вече е сираче.

Досега се водеше, че е причинена "средна телесна повреда". Извършителят е под домашен арест - хайде сега - за петима души ли да го държат в ареста.

Много добро момче бил 18-годишният извършител Бургазлиев с АТВ-то, ама на - с висока скорост връхлетал върху тротоара и размазал петима.

Снощи пиян шофьор на бус е помлял изцяло детска площадка в кв. "Сланина". Случайно е минало без жертви. След разсичането на автобус в столицата с 200 км/ч, трима души още са в болница в тежко състояние.

За нещастния швейцарец велосипедист, убит на пътя преди три дни никой и не говори - ми то не можем да насмогнем!

Управляващи в България!

Пожелавам по една средна телесна повреда в семействата на всеки от вас поне по веднъж. Пожелавам ви лични срещи с някой с 52 криминални регистрации (може и с повече), с някой 20-30 фиша и 10-15 акта, с девет глоби за шофиране пиян.

Да се срещате редовно с добри хора, които винаги поздравяват съседите и после убиват без да им трепне клепачът.

И не само аз ви го желая. С такова пожелание ще съберете 100% вот.

А добрият Бургазлиев си седи у дома, мама и тате да се грижат за него, защото е стресиран. Тъй отсъди винаги справедливия наш съд".


Още по темата:
21.08.2025 НСлС се заема с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
21.08.2025 Блъснатата от АТВ Христина от Пловдив е изпаднала в клинична смърт
20.08.2025 Пловдив се включва в националния протест заради пуснатия под домашен арест Никола Бургазлиев
19.08.2025 Спешна животоспасяваща операция е претърпяла пловдивчанката, прегазена от
АТВ
18.08.2025 Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел пловдивско семейство с АТВ
18.08.2025 Организират протести след инцидента със семейството от Пловдив на морето
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Селяндурщина - скъпи коли пред панелки! Правят го по...
20:06 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
19:58 / 21.08.2025
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф
19:48 / 21.08.2025
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъса...
19:25 / 21.08.2025
Какво се случва с язовир "Батак"?
16:56 / 21.08.2025
Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
16:42 / 21.08.2025

