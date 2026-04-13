На втория ден от Възкресение Христово хиляди вярващи от цялата страна изпълниха Бачковския манастир, за да се включат в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица. Поклонниците тръгват по утвърдения маршрут от съборния храм до местността Клувията, където според преданията светият образ е бил открит преди повече от пет века.

Атмосферата в обителта още от ранните часове бе изпълнена със смирение, а данните за организацията на събитието предостави репортер на Plovdiv24.bg. Точно в 8:00 часа иконата бе изнесена на ръце от вярващите под биенето на манастирските камбани.

Подготовката за празника започна още преди изгрев слънце с изплитането на специален цветен венец за лика на Божията Майка. Традицията бе спазена от 95-годишната Люба Попова от София, която от десетилетия пристига в манастира, за да изпълни своя духовен обет. Тази година тя отново бе подпомогната от по-млади последователи в подготовката на украсата.

В шествието се включиха множество хора със свидетелства за лични чудеса. Жена от столицата сподели, че е успяла да се сдобие с дете след горещи молитви пред чудотворния образ, поради което всяка година се връща за благодарност. Според йеромонах Паисий от манастирското братство, подобни разкази за изцеления и житейски обрати са често явление сред миряните, търсещи закрилата на Богородица.

Игуменът на Бачковската обител – Величкият епископ Сионий, подчерта, че смисълът на този древен ритуал се крие в силата на общата молитва. Той припомни, че макар духовниците редовно да стават свидетели на благодатната помощ от иконата, най-великото чудо за християнския свят остава самото Възкресение.

Историческият контекст на събитието ни връща към средновековния манастир Петрицион, където светинята е била укривана в продължение на 120 години от ислямските нашествия. Днешното шествие символично възстановява връзката между скалните църкви на първите монаси и съвременния храм. След отслужването на тържествена литургия в Клувията, иконата бе върната обратно в манастира, съпроводена от молитвите на хилядите присъстващи за здраве и благословение, припомня Nova.