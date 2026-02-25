ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лешояди край Котел са били отровени с антифриз
Случаят е втори подобен на същото място в рамките на четири години, припомни Ивелин Иванов от "Зелени Балкани".
Птиците са били проследявани с GPS предаватели. Именно чрез данните от устройствата е установено, че седем лешояда са загинали в един и същи район.
По думите на Ивелин Иванов първоначалните съмнения за отравяне вече са категорично потвърдени.
Проби от птиците са изпратени в Националната токсикологична лаборатория в България и в лаборатория в Испания за установяване на конкретното вещество. Паралелно с това хистологични анализи са извършени от Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийски университет.
"Категорично няма как това вещество да попадне случайно в природата и да бъде погълнато от лешоядите. Това е човешка намеса", заявява Иванов в ефира на bTV.
Механизмът на отравянето е особено мъчителен – след поглъщане на веществото настъпва остра бъбречна недостатъчност. Затова и птиците не умират веднага, а няколко дни по-късно – в тежки страдания, вследствие на натравяне на организма.
"Зелени Балкани" подозират за отравянето същия човек, замесен в предишен случай на отравяне в района на село Тича. Тогава четири черни лешояда също бяха намерени мъртви.
По случая от 2022 г. Районната прокуратура в Сливен е прекратила разследването поради липса на достатъчно доказателства. Основанието е било твърдение на собственика на ферма в района, че откритата във фризера му отрова – идентична с използваната за примамките – била намерена случайно и прибрана с цел да не пострада друго животно.
По новия случай все още няма официално заключение на разследващите органи.
От природозащитната организация отправят апел към животновъдите да не прибягват до използване на отрови като средство срещу хищници.
"Разбираме конфликта и щетите, които хищниците нанасят на стадата. Но използването на отрови води до невъобразими последици и унищожава редки, защитени видове", подчертават от "Зелени Балкани".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
13:08 / 25.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да ре...
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата: Не е упражнен натиск върху вътрешния министър
12:35 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега з...
12:29 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента
12:35 / 25.02.2026
Руски граждани продължават да разпродават имотите си в България
12:22 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS