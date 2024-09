Легендарна италианска група с концерт в България

© Мегахитовете "Sarà perche ti amo“, "Che sarà“, "Ma non tutto la vita“ и много други ще звучат в НДК на 30 ноември тази година. Легендарната италианска група Ricchi e Poveri, любимци на няколко поколения меломани, ще изнесат концерт в зала 1. Изпълнителите печелят неведнъж награди на фестивала "Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители.



Звездният път на групата започва в Генуа през далечната 1968 година и в момента продължават да са суперзвезди, сияещи на сцената. След големия успех на "Санремо" в началото на тази година с песента "Ma non tutto la vita“ дуетът добави за много кратко време още един мегахит, който феновете на хубавата музика изкупиха няколко пъти така, че и той придоби Мултиплатинен статус.



Закономерно след това лятното турне "Ricchi e Poveri summer tour“ стартира с напълно разпродадени концерти. Шоуто, което предстои у нас е увлекателно тържество, което проследява над 50-годишната кариера на групата, в което историиите се преплитат със съвременността чрез репертоар от големи хитове, като: "La prima cosa bella“, "Che sarà“, "Mamma Maria“, "Voulez vous danser“, "Se m’innamoro“ и "Sarà perché ti amo“ и до последния от тази година "Ma non tutta la vita“.



По време на турнето и досега Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас, Алфредо Биондо на клавишни и Джанпаоло Ноче на барабани. Ricchi e Poveri са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност и сред възрастовата група между 18 и 34 години.



За изненада на всички - "Ma non tutta la vita“, влезе в Топ 10 в Италия в Spotify, Amazon Music и iTunes, потвърждавайки, че е сред най-слушаните песни в Италия на всички основни дигитални платформи - общо над 30 милиона слушания само в Италия. След като многократно надхвърлят прага от 8 милиона месечни слушатели в Spotify, те все още са артистите с най-много месечни слушатели на платформата сред участвалите в 74-ия фестивал "Санремо".



Клипът влезе в Топ 10 на най-гледаните видеоклипове в YouTube в раздел Музика и във VEVO с милиони гледания. В TikTok песента стана вирусна до степен да бъде една от най-популярните песен в Италия за повече от две седмици с повече от 340 хиляди творения и 630 милиона гледания.



Билети за концерта ще се продават от 10:00 часа на 13 септември, петък онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление. Всички лица до 18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).