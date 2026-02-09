© виж галерията Обичайните причини за тежки криминални случаи, извън битовите драми, са пари и власт - нещо, което въобще не се коментира от официалните власти в случая Петрохан.



В специализирана група във Фейсбук се лансира нова версия. Ето какво пише потребител:



"ПИ 14903.82.6 е вилата (б.р. - хижата) в Петрохан, но околния имот е в процес на кадастрална промяна.



235 декара държавен имот, вилата (б.р. - хижата) е в имота (б.р. - на снимката вдясно).



В момента територията е в червено, означаващо промяна. Някой би ли споделил каква е причината за промяна на плана на държавен частен имот ПИ 14903.82.7 област София, община Годеч, с. Гинци, м. Калето?"



Един от отговорите на запитването гласи, че в системата на кадастъра няма входирано заявление за изменение. Това, което се вижда на картата, е условен знак за военна зона в базовата карта на ОпънСтрийтМап, която ползва КАИС. Подобен е условният знак за изменение, но не толкова бледочервен с по-рядка щриховка, която повтаря границите на засегнатите имоти.



Потребител споделя, че допреди 3-4 дни картата не е изглеждала по този начин.