|Лансираха нова версия за "Петрохан"
В специализирана група във Фейсбук се лансира нова версия. Ето какво пише потребител:
"ПИ 14903.82.6 е вилата (б.р. - хижата) в Петрохан, но околния имот е в процес на кадастрална промяна.
235 декара държавен имот, вилата (б.р. - хижата) е в имота (б.р. - на снимката вдясно).
В момента територията е в червено, означаващо промяна. Някой би ли споделил каква е причината за промяна на плана на държавен частен имот ПИ 14903.82.7 област София, община Годеч, с. Гинци, м. Калето?"
Един от отговорите на запитването гласи, че в системата на кадастъра няма входирано заявление за изменение. Това, което се вижда на картата, е условен знак за военна зона в базовата карта на ОпънСтрийтМап, която ползва КАИС. Подобен е условният знак за изменение, но не толкова бледочервен с по-рядка щриховка, която повтаря границите на засегнатите имоти.
Потребител споделя, че допреди 3-4 дни картата не е изглеждала по този начин.
