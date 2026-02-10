ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Купонджии пребиха двама съседи заради забележка в СПА столицата ни
В резултат на това един от мъжете е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта. Пострадалите са транспортирани за преглед и лечение в местната болница. След получаване на сигнал за случилото се екипи на РУ-Велинград са задържали и шестимата побойници, които се оказали на възраст между 16 и 32 години, всичките живеещи в курортния град.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Иван Савов: Ако пръстите на детето са били сключени така, нали зн...
12:06 / 10.02.2026
Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вд...
12:02 / 10.02.2026
МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентск...
11:47 / 10.02.2026
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на...
11:28 / 10.02.2026
Българското вино, което напои социалистическия свят
10:24 / 10.02.2026
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
11:10 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS