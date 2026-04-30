За два инцидента на магистрала "Тракия" съобщават от АПИ:

- Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на АМ "Тракия" при км 280, в посока Бургас поради ПТП. Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.

- Временно движението на АМ "Тракия", при км 195 в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента, като е затворена активната поради ПТП. Движението се регулира от пътна полиция.

По-рано днес Plovdiv24.bg информира за друго пътнотранспортно произшествие, в района на 27-ия километър.