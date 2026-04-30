Изключително тежки са условията по автомагистрала "Тракия" в днешния следобед, съобщиха шофьори за Plovdiv24.bg.

"Има самокатастрофирал автомобил, най-вероятно заради аквапланинг. Бъдете внимателни и спазвайте дистанция!", обясни водач в социалната мрежа Фейсбук преди минути, публикувайки и снимка от мястото на пътнотранспортното произшествие. То е станало в района между 27-мия и 28-мия километър.

Информация от АПИ

Временно движението по АМ "Тракия“, в посока София при км 27 се осъществява в една лента поради ПТП.

Ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.