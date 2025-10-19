ИЗПРАТИ НОВИНА
Крясъци и хаос: Бой в столичен мол, на място пристигна полиция!
Автор: Георги Кирилов 21:52Коментари (0)155
© Фокус
Крясъци и хаос тази вечер Мол София, предаде репортер на "Фокус". На последния етаж на търговския център се разрази истински екшън. 

Деца крещят и тичат по етажите, а всички служители и посетители на мола излязоха от магазините, за да видят какво се случва.

Едно от децата предупреждаваше хората: "Не се качвайте горе, сбиха се!" и побърза да излезе.

Минути по-късно на място се появи екип на полицията. Все още няма официална информация за случилото се.

Не е ясно дали боят е бил между възрастни, или деца. Факт е, че на последния етаж на мола се чуваха единствено викове на изплашени тийнейджъри.







