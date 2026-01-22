ИЗПРАТИ НОВИНА
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
Автор: ИА Фокус 20:31
© БНТ
Подписването на Хартата на Съвета за мир в Давос от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход. Това коментира в ефира на БНТ Крум Зарков, бивш министър на правосъдието и бивш депутат от БСП.

Той подчерта, че от юридическа гледна точка проблем няма – дори в оставка министър-председателят разполага с пълните си правомощия. Ако обаче подписаният документ представлява международен договор, той ще трябва задължително да бъде ратифициран от Народното събрание, за да обвърже страната.

"Юридически въпросът е ясен. Политическият – изключително неясен", заяви Зарков и постави под съмнение редността парламент с изчерпан политически мандат и рекордно ниско доверие да ангажира България с толкова деликатни външнополитически решения в момент на глобална нестабилност.

Той свърза действията на Желязков с влиянието на Делян Пеевски, който публично е насърчил премиера да подпише документа.

"Тези хора не разбраха нищо от това, което се случи през последната година. След като заради подобни действия паднаха от власт, продължават по същия начин", коментира Зарков.

Зарков предупреди, че подобни действия вредят на българската държавност, обезсмислят политиката и могат да навредят на отношенията със САЩ, особено в момент на напрежение между САЩ и Европа.

Определи настоящата политическа ситуация у нас като институционален разпад, резултат от петгодишна политическа нестабилност, ерозия на институциите и неспазване на закона, включително от страна на прокуратурата. По думите му проблемът не е в Конституцията, а в политическите партии, които не изпълняват ролята си в представителната демокрация.

Зарков изрази надежда, че появата на нов политически проект около Румен Радев ще окаже конкурентен натиск върху партиите и ще ги принуди към саморефлексия и промяна. Той обаче категорично отрече да бъде част от бъдещ политически проект на президента Румен Радев.

"Разговаряте с Крум Зарков – социалист. Никога не съм си представял да бъда кандидат от друга политическа сила", заяви той.

По отношение на БСП Зарков беше критичен към настоящото ѝ състояние, като подчерта, че партията не бива да бъде отписвана, въпреки тежката криза. Според него нито една нова партия не може да замени 130-годишната традиция на българската левица, нито да запълни институционалния вакуум, създаден от липсата на реално ляво представителство.

"БСП трябва да направи две неща – категорично да скъса със зависимости, които я превърнаха в придатък на мафиотизирана власт, и ясно да се върне към социалистическата си идентичност", заяви той.


