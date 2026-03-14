БСП застава зад справедливото искане на синдикати и общини за едно разумно 5% увеличение на заплатите на определени сектори. Необходимостта от удължителен бюджет бе подчертана от председателя на Националния съвет на партията Крум Зарков по време на посещение в Русе. Според него държавата и общините не трябва да спират да функционират.

"БСП подкрепя удължителния бюджет с необходими и възможни допълнения, така че хората да получат това, което им се дължи", заяви Зарков.

Той критикува голямо мнозинство в парламента, което по думите му "следва отново повелята на Делян Пеевски" и се опитва "да внедри България насила в една организация с неясна цел". По думите му БСП е категорично против инициативата на президента Тръмп, тъй като "зад тази инициатива прозира официализираното желание за замяна на международния правен ред с нещо с неясни контури".

"Такива процеси и решения не трябва да се взимат от парламент в края на своя срок на годност", добави Зарков.