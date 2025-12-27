ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кражба на кола за секунди: Как го правят автоджамбазите – без ключ, без счупено стъкло, дори без включване на алармата
Видеото предизвика вълна от притеснения, защото показва нещо, което до скоро изглеждаше невъзможно. Кражба на модерен автомобил без шум, без аларма и без следи от кражба.
Крадецът не отваря колата, той се закачва за нея
Схемата е проста и затова е толкова обезпокоителна. Крадците разкачват бронята, получават достъп до кабелите на фара и се включват в CAN шината – система, която отговаря за комуникацията между електрониката на автомобила. На практика това означава, че е възможно да се "измами" имобилайзерът и да се стартира колата, сякаш всичко е направено според процедурата.
Няма аларма за виене. Няма счупено стъкло. След кражба често не остава нищо, което да е недвусмислена следа от кражба за застрахователя. Този елемент най-много тревожи шофьорите – защото методът не изглежда като класическа кражба, а по-скоро като легално стартиране на колата.
Как производителите се опитват да противодействат
Инцидентът във видеото се случи във Великобритания, но крадците действат по същия начин и в други държави. В случая с Toyota RAV4 представител на компания разкри как се опитват да защитят своите автомобили, продавани в Европа. Отговорът е ясен, но не затваря темата.
"Вече повече от 3 години инсталираме защитно устройство на полски, за да блокираме този вид кражби. Това е BLE система. BLE системите са монтирани така, че да предотвратят смущения с контролера на имобилайзера чрез CAN шината, към която е свързана предната лява лампа на превозното средство. Разбира се, говорим за коли с такова фабрично решение – RAV4 или Camry’’, коментира Робърт Муларчик, PR регионален старши мениджър Toyota Central Europe, цитиран от automedia.
Системата BLE (Bluetooth Low Energy) използва динамични, променливи кодове за достъп и е проектирана да блокира този сценарий на атака. Проблемът е, че не всички Toyota на пътя са покрити с него.
При по-стари екземпляри рискът е по-голям
BLE защитата се прилага за конкретни версии и години на производство. Автомобили, внесени от чужбина, по-стари екземпляри или коли без заводска система остават потенциално уязвими към атаки чрез CAN шина. И именно Toyota – като един от най-популярните автомобили в Европа, често доминира в статистика за кражби.
Кражбата без следи е истински проблем
Този сценарий има и друго, често пренебрегвано измерение. Липсата на видими следи от кражба може да усложни разговорите със застрахователя. Собственикът остава с празно паркомясто и се пита - как да докаже кражба, ако колата "е тръгнала сама"? Колко време ще отнеме уреждането на претенцията? И ще се считат ли приложените мерки за сигурност достатъчни?
Затова видеото на кражбата на RAV4 предизвика толкова силни емоции. Не показва футуристична хакерска атака, а просто много обикновен проблем – че съвременна кола може да изчезне по-бързо, отколкото много шофьори осъзнават.
Как да защитите колата си от кражба
Сигурността във фабриката помага, но не гарантира спокойствие. На практика най-голямата пречка за крадеца остава комбинацията от няколко слоя защита – електронни и механични – които удължават времето на кражба и увеличават риска от откриване. А времето, както показва това видео, е от съществено значение днес.
