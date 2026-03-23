Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов излезе с пост в социалните мрежи заради водещата на Нова телевизия Лора Крумова. Думите му идват след негово участие в "На фокус" по NOVA, където двамата спориха на висок глас за НАТО, Русия и граф Игнатиев. В публикацията си в социалните мрежи Костадинов се закани, че ще пише до ръководството на телевизията, за да поиска извинение за "недопустимото поведение на Лора Крумова"
Ето какво пише той в личния си Фейсбук профил:
"Когато журналистиката се превърне в "цънцаристика", право и задължение едновременно е на всеки свободен и честен човек да я изобличава.
Вчера бях шокиран и почти зашеметен от най-гнусната гавра с българската история, проявявана до момента в национален ефир. Затова днес ще изпратя писмо до ръководството на Нова тв, с което ще поискам да поднесат извинение в ефир към българския народ, заради недопустимото поведение на Лора Крумова. Тя вече заяви категорично, че няма да се извини, остава да видим дали Нова тв ще го стори.
Още нещо ще направя също.
‼Призовавам моите колеги историци - не мълчете! Не се страхувайте да казвате истината на висок глас! Искайте право на отговор, не допускайте лъжата да надделее над истината! Доста вече сме търпяли знайни и незнайни еничари да заливат историята ни с кал и помия!
В сряда, от 12 ч., ще поднеса специален венец пред паметника на граф Игнатиев във Варна. Не знам дали знаете, но това е първият паметник на графа в света, който при това е сложен още приживе на великия българофил. Когато той научил, че варненци са го почели по този начин, се разплакал...
Каня всички достойни и свободни българи да дойдат с мен, за да сведем чела пред един от основните виновници за това да ни има днес на картата на света! Нека измием позора, който Лора Крумова нанесе вчера на целия народ, с един прост жест на признателност и почит пред паметта на онзи, който завърши живота си като по-българин от нас, българите".
Стефанов 24
преди 1 мин.
ИДИОТ! Прочети историята за този псевдо българофил! Но не написаната по времето на бкп!!
