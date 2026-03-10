Костадин Костадинов в кулоарите на парламента във връзка със ситуацията с горивата и затварянето на Ормузкия проток заради конфликта в близкия Изток, предаде репортер на ФОКУС.
"Няма нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол'', каза Костадинов.
"Възраждане" предлага също така да се намали акциза на горивата. Според него ще се предизвика претъпяване на ръста на цените.
''Разбира се, трябва да се направят жертви с бюджета, защото по този начин ще се намалят приходите в него", каза той и допълни, че от партията днес ще изпратят писмо до министър-председателя Андрей Гюров с двете предложения.
Лидерът на партията заяви, че американците са обявили, че ще вдигнат санкциите срещу руския петрол. По отношение на темата с предложените 50 евро великденски надбавки за пенсионерите Костадинов заяви, че ще те ще предложат 150 евро.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.