Костадинов обвини управляващите в системна корупция
Автор: ИА Фокус 21:18
© bTV
Консултациите при президента Румен Радев за изход от политическата криза продължават. Днес държавният глава се срещна с представители на "Възраждане“ и "ДПС – Ново начало“.

След срещата лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов коментира ситуацията в интервю за bTV.

По думите му причината за поредната политическа криза е изчерпан модел на управление, при който властта се упражнява от партии с ниска обществена подкрепа.

Костадинов обвини управляващите в системна корупция, посочвайки примери с ремонти на магистрали, завишени цени и лошо качество на инфраструктурните проекти. Костадинов заяви, че липсват работещи институции, пред които да се подават сигнали, и че прокуратурата и антикорупционните органи не функционират ефективно.

Лидерът на "Възраждане“ отправи остри критики и към процеса по присъединяване на България към еврозоната. Според него страната е била вкарана незаконно с манипулирани данни, включително за инфлацията. Той настоя за ревизия на Националния статистически институт и Министерството на финансите и подчерта, че липсата на референдум по темата е пример за демократичен дефицит.

Костадинов коментира и твърденията си, направени по-рано пред президента, че съществува изискване от европейски институции за унищожаване на машини за печатане на левове. В разговора той призна, че не разполага с конкретен документ, но се позова на "практика в други държави“, като заяви, че е поискал официална информация от Българската народна банка.

По отношение на изборното законодателство Костадинов заяви, че "Възраждане“ ще настоява за възстановяване на изцяло машинното гласуване, създаване на преброителни центрове, промени в състава на изборните комисии и премахване на изборния район "Чужбина“. Според него настоящата система позволява манипулации и води до ниско доверие в изборния процес.

На въпрос за бъдещи коалиции Костадинов заяви, че партията му е готова да разговаря само с формации, които споделят позициите ѝ за запазване на лева, защита на суверенитета и ревизия на управлението. Той подчерта, че целта на "Възраждане“ е самостоятелно управление, а при липса на мнозинство – правителство на малцинството.

Относно евентуално партньорство с президента Румен Радев Костадинов заяви, че избирателите на Радев припознават "Възраждане“ като близък политически субект, но подчерта, че самият президент не е дал ясен отговор за позицията си относно запазването на българския лев.

Костадинов не коментира спекулациите, че ще се кандидатира за президент догодина, като заяви, че в момента фокусът на партията му е върху предстоящите парламентарни избори, повишаване на избирателната активност и отстраняване на ГЕРБ и ДПС от управлението.


