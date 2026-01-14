ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: Най-доброто, което може да се случи, е парламентът да престане да работи още днес
Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.
"Сигурни сме, че ГРЕБ и ДПС ще извършат мащабна фалшификация. Това, което искаме да направим е да има машини, контролирани от комисията и комисията да не пише самостоятелно протокола. Машината принитира отрязъци, тя има и протокол, комисията проверява тези отрязъци и се сравнява човешката работа и тази на машината. Това е начина да сме сигурни в чистотата на изборния процес", обясни Костадинов.
"В момента 5 от 9-те партии в парламента нямат представители в ЦИК. Това е абсолютен абурд", добави Костадинов.
Той заяви, че "Възраждане" няма да се включи в правната комисия довечера.
