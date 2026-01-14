Костадинов: Най-доброто, което може да се случи, е парламентът да престане да работи още днес

© Най-доброто, което може да се случи е парламентът да престане да работи и да създава вредни законодателни актове още днес. Довечера има протест и ние призовахме хората да излязат. Предложението на ГРЕБ и ДПС, подкрепено и от БСП е да няма никаква роля на комисията на членовете на изборния процес. Никога до сега не сме ставали свидетели, в което изцяло е изключен човешният фактор.



Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.



"Сигурни сме, че ГРЕБ и ДПС ще извършат мащабна фалшификация. Това, което искаме да направим е да има машини, контролирани от комисията и комисията да не пише самостоятелно протокола. Машината принитира отрязъци, тя има и протокол, комисията проверява тези отрязъци и се сравнява човешката работа и тази на машината. Това е начина да сме сигурни в чистотата на изборния процес", обясни Костадинов.



"В момента 5 от 9-те партии в парламента нямат представители в ЦИК. Това е абсолютен абурд", добави Костадинов.



Той заяви, че "Възраждане" няма да се включи в правната комисия довечера.