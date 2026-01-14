ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадинов: Най-доброто, което може да се случи, е парламентът да престане да работи още днес
Автор: Илиана Пенова 11:22Коментари (0)397
©
Най-доброто, което може да се случи е парламентът да престане да работи и да създава вредни законодателни актове още днес. Довечера има протест и ние призовахме хората да излязат. Предложението на ГРЕБ и ДПС, подкрепено и от БСП е да няма никаква роля на комисията на членовете на изборния процес. Никога до сега не сме ставали свидетели, в което изцяло е изключен човешният фактор.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС

"Сигурни сме, че ГРЕБ и ДПС ще извършат мащабна фалшификация. Това, което искаме да направим е да има машини, контролирани от комисията и комисията да не пише самостоятелно протокола. Машината принитира отрязъци, тя има и протокол, комисията проверява тези отрязъци и се сравнява човешката работа и тази на машината. Това е начина да сме сигурни в чистотата на изборния процес", обясни Костадинов. 

"В момента 5 от 9-те партии в парламента нямат представители в ЦИК. Това е абсолютен абурд", добави Костадинов.

Той заяви, че "Възраждане" няма да се включи в правната комисия довечера.


Още по темата: общо новини по темата: 118
14.01.2026 Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше най-малко изборни нарушения
14.01.2026 Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха веднага 
14.01.2026 ПП-ДБ ще получат проучвателен мандат за съставяне на правителство
13.01.2026 Проф. Маринов: Радев се оказа единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии
13.01.2026 Кирил Петков: Как работеха измамите с хартиените бюлетини?
13.01.2026 Калоян Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Предпочитаме българи, но липсват кадри, а работниците ...
09:55 / 14.01.2026
БСК скочи яростно срещу Законопроекта за максималната търговска н...
09:42 / 14.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на деп...
09:37 / 14.01.2026
Вирусолог: Само за ден-два може да се развие пневмония
09:33 / 14.01.2026
България е в центъра на черния пазар на цигари в Румъния
09:14 / 14.01.2026
БНБ предупреди: Никога не взимайте такива евробанкноти, ще бъдат ...
08:51 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: