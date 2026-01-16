ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
Автор: ИА Фокус 22:50Коментари (0)172
© БНТ
"Възраждане" настоява за въвеждане на 100% машинно гласуване с хартиен контролен отпечатък, като определя хартиения вот като основен риск за честността на изборите. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов в "Панорама".

"Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия", коментира той.

По думите му спорът около изборните правила не е политически, а технологичен.

"Моделът от 2021 г. осигурява двоен контрол върху вота и ограничава възможностите за злоупотреби", поясни Костадинов.

Костадинов коментира и ограничаването на изборните секции извън ЕС.

"Този праг засяга реално само три държави. В Турция имаше близо 150 секции, в които няма прозрачен избирателен процес", заяви лидерът на "Възраждане".


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

