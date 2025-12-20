ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: 100% машинно гласуване и всяка партия с представителство в ЦИК
По думите му изборите най-вероятно ще бъдат в края на март и е хубаво българското общество да се политизира с цел по-висока избирателна активност.
"Народното събрание се превърна в една изключително пошла сцена", каза още Костадин Костадинов пред БНТ. Според него се очаква спекула с цените след въвеждането на еврото в страната.
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Как да избегнем финансовия стрес по празниците, говори експерт
10:30 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
