Костадинов: 100% машинно гласуване и всяка партия с представителство в ЦИК

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние 5-а година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



По думите му изборите най-вероятно ще бъдат в края на март и е хубаво българското общество да се политизира с цел по-висока избирателна активност.



"Народното събрание се превърна в една изключително пошла сцена", каза още Костадин Костадинов пред БНТ. Според него се очаква спекула с цените след въвеждането на еврото в страната.