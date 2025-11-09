ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките 
Автор: ИА Фокус 10:37
©
Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това каза новият заместник - председател парламента Костадин Ангелов.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.

Според него основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:

"Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“

Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като "по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на "Лукойл“.

"Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, обясни Костадин Ангелов в ефира на БНТ.


