ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките
"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.
Според него основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:
"Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“
Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като "по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".
Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на "Лукойл“.
"Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, обясни Костадин Ангелов в ефира на БНТ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
09:55 / 09.11.2025
Изчезналата Стефани вече си е у дома
08:49 / 09.11.2025
Производители: От 35 години не сме виждали такава суша
09:25 / 09.11.2025
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
08:44 / 09.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря
22:29 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
21:27 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS