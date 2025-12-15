ЗАРЕЖДАНЕ...
|Консултациите при президента Радев стартираха
Деница Сачева е единственият представител на ПГ на ГЕРБ-СДС, предаде репортер на Фокус.
Благодаря ви, г-жо Сачева, че дойдохте да отсрамите мъжете на вашата парламентарна група. Българските граждани очакват стабилност и отговорност. Вие чувате вече отвсякъде гласове с надеждата да се проведат честни и прозрачни избори, започна президента Радев.
"Нашият лидер добре знае кога е време за жени и кога е време за мъже. Влизането за нас в президенството е като влизане в най-голямата партийна централа", каза от своя страна Сачева.
Смисълът на това правителство доведе до това, че България е част от еврозоната и Шенген, падна мониторинговият механизъм. В политиката - шоуто и маркетингът са на почит в днешно време. Министерски съвет днес ще приеме удължителен бюджет, а ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-во Народно събрание - призоваваме ви да насрочите дата за следващите избори и вие също да участвате в тях", се обърна Сачева към Радев.
"Благодаря Ви за поканата", отговори президентът.
След това - от 11.30 часа – на "Дондуков" 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни групи все още няма.
Фокус припомня, че на 11 декември кабинетът "Желязков" подаде оставка на фона на масово гражданско недоволство.
