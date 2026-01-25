ЗАРЕЖДАНЕ...
|Конна база Фанагория: Те го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни
Всички, които познават Петко, знаят едно:
Той би направил всичко за животните. Без колебание. Без сметки. Докрай.
Той не влезе, за да бъде герой. Влезе, защото така постъпва мъж в истинския смисъл на думата - когато животът на друг е по-важен от собствения страх. Петко жертва себе си, за да изведе четири кончета. Не се обърна назад. Не се отказа. Остана, докато имаше сили.
И когато силите го напуснаха, когато загуби съзнание вътре…онези, които толкова често биват наричани "просто улични“ - кучетата на Фанагория - го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни.
Това е геройство. Не онова от филмите, а истинското - мръсно, страшно, болезнено и тихо. Героите не винаги носят униформи. Понякога носят сърце, което отказва да изостави.
И накрая - благодарим на Господ.
Затова, че го опази в най-тъмния момент.
Затова, че го върна при нас жив.
Поклон, Петко.
