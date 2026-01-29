ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юлиан Вергов напомни за един огнен ужас
Не съм много по писането в социалните мрежи, но е наложително, когато става въпрос за беззащитни същества.
Разбрах за един много болезнен случай и понеже смятам, че това е чудовищно, ще го разкажа.
На 20.01 във Варна бива запалена конюшнята в прабългарското селище "Фанагория“ в кв. Аспарухово.
В пожара загиват 7 от общо 11 коня, изгорени живи, сред които и едно бебе. Те не успяват да избягат – огънят е бил точно на входа на конюшнята и животните са се уплашили да преминат през пламъците.
Треньорът Петко Тишев е вътре и се е събужда от вече разразилия се пожар. Отваря всички боксовете и се е опитва да спаси колкото може повече коне, но от паника те започват да го ритат и хапят, при което единия кон се изправя на два крака и го ритат в главата и той губи съзнание.
Четири бездомни кучета, които живеят около фермата, влизат в пожара, започват да го дърпат, ближат по лицето и лаят по него, за да го изкарат навън – така реално му спасяват живота. В момента Петко все още е в болница, повече от седмица след инцидента.
Има огромни съмнения, че става въпрос за умишлен палеж.
Фанагория не е просто конна база. Това е терапевтично място, където идват деца с ментални и физически затруднения. Конете помагат на много от тях да се усмихнат, да се успокоят и да се почувстват приети.
Сега това място е пепел.
А седем невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин.
Тези коне не могат да говорят.
Но ние можем.
С уважение и благодарност към Теодора Цветанова.
