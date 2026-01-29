ИЗПРАТИ НОВИНА
Юлиан Вергов напомни за един огнен ужас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
Актьорът Юлиан Вергов препубликува пост във фейсбук, с който напомни за ужаса, който се е разразил в конна база "Фанагория", когато пожар изпепели постройките, а 7 коня изгоряха живи. Ето какво сподели той от името на Теодора Цветанова:

Не съм много по писането в социалните мрежи, но е наложително, когато става въпрос за беззащитни същества.

Разбрах за един много болезнен случай и понеже смятам, че това е чудовищно, ще го разкажа.

На 20.01 във Варна бива запалена конюшнята в прабългарското селище "Фанагория“ в кв. Аспарухово.

В пожара загиват 7 от общо 11 коня, изгорени живи, сред които и едно бебе. Те не успяват да избягат – огънят е бил точно на входа на конюшнята и животните са се уплашили да преминат през пламъците.

Треньорът Петко Тишев е вътре и се е събужда от вече разразилия се пожар. Отваря всички боксовете и се е опитва да спаси колкото може повече коне, но от паника те започват да го ритат и хапят, при което единия кон се изправя на два крака и го ритат в главата и той губи съзнание.

Четири бездомни кучета, които живеят около фермата, влизат в пожара, започват да го дърпат, ближат по лицето и лаят по него, за да го изкарат навън – така реално му спасяват живота. В момента Петко все още е в болница, повече от седмица след инцидента.

Има огромни съмнения, че става въпрос за умишлен палеж.

Фанагория не е просто конна база. Това е терапевтично място, където идват деца с ментални и физически затруднения. Конете помагат на много от тях да се усмихнат, да се успокоят и да се почувстват приети.

Сега това място е пепел.

А седем невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин.

Тези коне не могат да говорят.

Но ние можем.

С уважение и благодарност към Теодора Цветанова.


Още по темата:
25.01.2026 Конна база Фанагория: Те го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни






