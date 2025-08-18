ИЗПРАТИ НОВИНА
Концесионер: Плажуващи налитат на бой на спасителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:03
©
Хората не изпълняват предписанията на спасителите, които действат по наредбата, дадена от БЧК, затова винаги има трагични случаи в морето. Това обясни Васил Алексиев, инструктор от БЧК, пред Нова тв.

От началото на лятото 20 са удавените по Черноморието ни по данни на БЧК. Инцидентите зачестяват от края на юли, защото морето е бурно твърде дълго. Вече повече от две седмици силни ветрове вдигат вълна, преди това пък мъртво вълнение се появи по-рано от обичайното и рискът е голям. Хора постоянно опитват да влизат при червен флаг, оплакват се спасители.

Често се стига до конфликтни ситуации, дори до физическа агресия от страна на плажуващите, оплака се концесионер на плаж. Летовниците трябва да се научат да спазват правилата, защото това е важно за техния живот, допълни той.

Морето привидно е спокойно, но ако започне да духа вятър, ситуацията се променя, затова трябва да се гледа флаговата сигнализация. 40-50 см от плажа отне само за няколко дни морето.


