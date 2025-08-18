ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Концесионер: Плажуващи налитат на бой на спасителите
От началото на лятото 20 са удавените по Черноморието ни по данни на БЧК. Инцидентите зачестяват от края на юли, защото морето е бурно твърде дълго. Вече повече от две седмици силни ветрове вдигат вълна, преди това пък мъртво вълнение се появи по-рано от обичайното и рискът е голям. Хора постоянно опитват да влизат при червен флаг, оплакват се спасители.
Често се стига до конфликтни ситуации, дори до физическа агресия от страна на плажуващите, оплака се концесионер на плаж. Летовниците трябва да се научат да спазват правилата, защото това е важно за техния живот, допълни той.
Морето привидно е спокойно, но ако започне да духа вятър, ситуацията се променя, затова трябва да се гледа флаговата сигнализация. 40-50 см от плажа отне само за няколко дни морето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 650
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:41 / 18.08.2025
Калин Стоянов: Това е повече от скандално
11:42 / 18.08.2025
Десислава Николова: Не използвайте чейндж бюра, а банки - някои в...
10:49 / 18.08.2025
НОИ с информация за пенсиите
11:43 / 18.08.2025
Нова заплаха в социалните мрежи
10:27 / 18.08.2025
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от ...
10:28 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS