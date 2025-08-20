ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Колега на загиналия д-р Али: Избяга от една война, за да загине в друга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:32Коментари (0)141
©
21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е с издаден фиш за превишена скорост още преди да има шофьорска книжка. Нарушението е от миналата година и се оказа, че тогава автомобилът е бил собственост на Илиев, но не той е шофирал.

Случката е от 6 октомври 2024 година, а мястото е автомагистрала "Тракия". При ограничение на скоростта 140 км/ч, автомобилът се е движел с 168 км/ ч. Фишът, издаден на Илиев е като собственик на лек автомобил, а не като водач на превозното средство, уточниха от Столичната полиция.

Владимир Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи, сподели пред БНТ:

Има пропуск в законодателството, когато собственик на автомобил, който няма книжка, предоставя автомобила на друго лице, с този собственик се кара с превишена скорост, камерите засичат това нарушение, след това електронният фиш се изпраща на собственика, това изисква и по-сериозни санкции, когато този собственик, който няма книжка не посочи кой е управлявал автомобила, единствената санкция остават глобите.

Въпреки връчения му фиш и последвалите няколко такива за различни нарушения, Виктор продължава да шофира до фаталната катастрофа. В кървавия автобус от нощта в петък животът си губи сирийският лекар - Иса Али. Професионалист, човек с голяма душа - така го описват негови колеги.

Д-р Делян Георгиев:

Един човек, който избяга от една война, за да загине за съжаление в една друга война - войната по пътищата. Той казваше, че България е неговата втора родина, че му е дала много и той много обичаше България. Ние трябва да направим така, че тази война по пътищата да спре или, ако не спре, поне да бъде сведена до санитарния минимум.

Колеги на пострадалия автобусен шофьор споделят, че той винаги е вършил работа си с внимание, оказва се обаче че той не е единственият, който попада в такъв сюжет.

Васил Пиргов, който работи в градския транспорт от 6 години, преди 6 месеца става участник в пътен инцидент. По думите му той е лек, но уплахът е бил голям.

Васил Пиргов - водач в градския транспорт в София:

Престроявайки се на моста за "Дружба" един водач реши да ме изправи от дясно при забранено, имаше двама пострадали паднали пътници.

При настъпването на такъв вид инцидент водачите на автобуси спазват оказаните им инструкции.

Васил Пирков - водач в градския транспорт в София:

Спираме на място, обезопасяваме, по възможност сваляме пътниците, но първото, ако има пострадал се обаждаме на 112.

Оказва се, че пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко. За първата половина на 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на шофьор от градския транспорт са 185 от тях. За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184.

Намалели са и пострадалите: през 2024 години те са 21 души, а през тази - 18.

От Столичния автотранспорт се надяват на по-бързи мерки.

Борислав Попов - началник отдел: Повече стационарни камери, да няма човешка намеса.

Борислав Попов - началник отдел "Безопасност на движението" към Столичен автотранспорт: Надяваме се в скоро време да бъдат поставени и видео регистратори, които да записват какво се случва не само в автобуса, но и пред него

А днес в "Пирогов", оперираха контрольора, пострадал в тежката катастрофа в петък.

По време на операцията травматолози от болницата са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.


Още по темата: общо новини по темата: 43
20.08.2025 Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът
19.08.2025 Така изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби човек
19.08.2025 Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионира
18.08.2025 Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия изпит от първия път
18.08.2025 Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
18.08.2025 Оперираха една от пострадалите в свирепата катастрофа в София
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
19:07 / 20.08.2025
Телефони, поставени в пъпеш, в печка и в туба с лечебен гел опита...
19:04 / 20.08.2025
Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, вече е изписан от б...
19:13 / 20.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
18:13 / 20.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. л...
16:44 / 20.08.2025
КЗК започва проучване на пазара на олиото заради възможно повишав...
16:05 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: