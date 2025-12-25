ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Коледен екшън: Мъже с дълги черни роби нахълтаха с пушки в казино
Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.
Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.
Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.
Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите. По непотвърдена информация той е от Хаджидимово.
Казиното е собственост на столични бизнесмени, пише сайтът truma.com.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS