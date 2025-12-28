ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кола се запали пред жилищен блок, собственикът бил зад волана
Веднага след запалване на двигателя се появил дим, а после и пламъци, разказва собственикът пред "Русе Медиа".
Той напуснал превозното средство и подал сигнал на телефон 112. На мястото пристигнали екипи на пожарната и четири патрулни коли. Междувременно живущите в блока се опитали да овладеят пожара с пожарогасители, кофи с вода и маркучи. Полицията обаче им разпоредила да се отдръпнат заради риск от взрив, тъй като колата е била паркирана точно пред входа. Част от хората преместили автомобилите си, спрени наблизо.
Хората разказаха, че е имало и няколко гърмежа от предните гуми.
За щастие при инцидента няма пострадали, а собственикът на колата каза, че рядко я ползва и няма обяснение какво се е случило.
