Кола с пловдивски номер блъсна жена

Вчера около 12:00 ч. в айтоското село Поляново "Опел Корса Ван", с пловдивска регистрация, управляван от неизвестен към момента водач, при движение на заден ход блъска 25-годишна пешеходка от селото.



Жената е получила синина на десния крак. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Айтос.