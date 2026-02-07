ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кокинов за загадката "Петрохан": Колко може да се криеш в една пещера?
Автор: ИА Фокус 18:34Коментари (0)676
©
Не ме изненадва липсата на официална информация по случая "Петрохан". Самите разследващи са изправени пред изключително тежко престъпление - такова, каквото от годни не си спомням да е имало. Факт е, че вероятно разследващите вече разполагат с информация от аутопсиите, тъй като е важно да се знае с едно оръжие ли са застреляни трите жертви. Освен това е важно да се изясни - законно ли е било това оръжие с оглед на факта, че доколкото разбирам, всички са имали законно притежавано оръжие. Това заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, коментирайки тройното убийство в хижа "Петрохан". 

На въпрос възможно ли е издирваният Ивайло Калушев да се укрие - например в пещера, Кокинов изтъкна, че: "Колко може да се криеш в една пещера? Ще се криеш няколко месеца и все някога ще те видят. Човек, който се укрива, очевидно има какво да крие. По логиката на беглеца – по-вероятно е да е напуснал страната". 

Но изтъкна, че "да напуснеш страната с деца е трудно, освен ако нямаш съответната подготовка", коментирайки появилата се информация, че заедно с Калушев е 15-годишно момче и друг млад мъж. 

Той обясни, че МВР има съответната куршумотека и лесно може да се направи справка кой е стрелецът и от кое оръжие е стреляно. По думите му, когато се издава разрешително за носене на оръжие, то се прострелва и се взема следа, която е индивидуална за всяка цев. На практика всяко престъпление, извършено със законно оръжие, е сравнително лесно установимо чрез компютърна обработка. Предполагам, че МВР вече разполага с тази информация", изрази мнение Кокинов. 

И изтъкна, че според него вече са анализирани и разпечатките от телефоните - както на жертвите, така и на издирваните лица. "Това са може би най-важните анализи, от които може да се види дали издирваните са били заедно с убитите, кога са се разделили и т.н. Обичайно такива хора не използват много мобилни телефони и действат с друг тип комуникация, но най-малкото GPS-данните на устройствата могат да бъдат изследвани", подчерта бившият градски прокурор. 

Кокинов коментира и споразумението, сключено между МОСВ и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии“.

"Явно то е факт и легитимира въпросната организация като нещо подобно на придатък на държавна власт, макар да няма такива законови правомощия. То ги легитимира пред трети лица като едва ли не държавен орган и според мен това е било целта. Съмнявам се да е нормално да се регистрира НПО с името "Национална агенция“. От адвокатската си практика знам, че Търговският регистър е изключително деликатен към подобни наименования и обикновено ги връща. Как се е случило - не мога да гадая. Странно е", изтъкна той.


Още по темата: общо новини по темата: 50
07.02.2026 Лияна Панделиева с остър коментар и неудобни въпроси за трите трупа в хижа "Петрохан"
07.02.2026 Полицията претърсва селата около Вършец
07.02.2026 Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници
07.02.2026 Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02.2026 Шумен скандал в събота сутринта в ефира на БНТ
06.02.2026 Камера е заснела как починалите подпалват хижа "Петрохан"?
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
14:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Избори за председател на БСП
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: