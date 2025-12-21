ИЗПРАТИ НОВИНА
Когато имахме подводници
Автор: Георги Кирилов 22:45Коментари (0)0
© Facebook
Точно преди 15 години, на 21 декември 2010 г., подводница "Слава" с бордови номер 84 изпълни своето последно плаване. Това припомни Камен Кукуров, последният и най-дългогодишният ѝ командир във Facebook.

И допълни: "Много мога да разказвам за това - за нощта преди плаването, за самия ден, за часовете, след като застанахме за последно на швартови със "Слава" - за болката и мъжките сълзи, за горчивото уиски и пурата, за тежкия и труден разговор в адмиралската канцелария...."

"Слава“ е подводница на военноморския флот на България.

Произведена е в Съветския съюз през 1959 г. Носи името "Ленински комсомол“ до 1991 г., когато е преименувана. Първият ѝ командир под български флаг е капитан лейтенант Дарин Матеев. През 1989 г. "Слава“ е обявена за "подводна лодка първенец на ВМС“. През 1990-те години не се използва активно, поради привършване на ресурса на батерията, която бива сменена през 1998 г.  След влизането на България в НАТО подводницата участва в съвместни учения, като през 2007 г. участва в учение за спасяване на екипаж на аварирала подводница, завършило успешно. 

Според информация от Wikipedia, Слава“ е дълга 76 m, широка – 7 m, има дълбочина на газене 6 m. Максималната дълбочина на потапяне е 300 m. Развива максимална скорост на повърхността 15,3 възела, а под вода – 13,2 възела. Силовата установка е от 2 дизелови и 2 електродвигателя, които задвижват 2 винта. Подводницата разполага с 6 торпедни апарата на носа и 2 на кърмата. Общо 54 души екипаж се грижат за управлението, поддържането на системите и въоръжението.

На официална церемония през ноември 2011 г. подводницата е извадена от състава на Военноморските сили и дарена на община Варна. 

"Благодаря ви, момчета, че бяхме заедно, че писахме заедно история! Ние сме едно семейство - заедно и завинаги! За равен брой във всяко едно начинание!

И да вярваме, че книгата не е завършена, просто започваме нова страница", написа още Камен Кукуров.








