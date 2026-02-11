ИЗПРАТИ НОВИНА
Коцето Калки: Будизмът не допуска самоволно прекратяване на живота
Автор: ИА Фокус 08:28Коментари (2)1544
Будизмът не допуска самоволното прекратяване на живота като духовен път, нито го свързва с израстване, по-добра карма или по-висше прераждане. Това беше категоричното послание в студиото на NOVA, където гостуваха музикантът Костадин Георгиев – Калки и специалистът по тибетска медицина Александра Алексиева във връзка с трагичния случай край "Петрохан“, при който бяха отрити телата на трима мъртви мъже, а впоследствие и труповете на още трима издирвани при връх Околчица.

От позицията на будизма "Диамантен път“ – единствената официално регистрирана будистка институция у нас по Закона за вероизповеданията – беше напомнено, че твърденията, според които самоубийството може да бъде форма на духовно развитие, са напълно несъвместими с будисткото учение. Според декларация, цитирана в предаването, подобни внушения представляват грубо неразбиране на концепцията за карма и изопачават хилядолетната хуманистична традиция на будизма.

Будистката общност отправя призив към медиите и обществото да не се използват непроверени определения като "будистка секта“ или "будистки ритуали“, както и да не се стигматизират вярващите чрез внушения, които нямат основание в автентичното учение. Подчертано беше, че будизмът учи на отговорност, състрадание и грижа за живота, а не на бягство от него чрез деструктивни действия.

Повод за разговора станаха кадрите, разпространени от разследващите, на една от стаите в хижата край "Петрохан“, в която се виждат картини, символи и религиозна литература. Поканените в студиото експерти коментираха видяното от позицията на познавачи на източната философия.

Според Костадин Георгиев – Калки, на видеото ясно се разпознава традиционна тибетска иконография. Става дума за т.нар. танки – ръчно изработени религиозни изображения, които са будисткият еквивалент на християнските икони. Те изобразяват духовни учители и светци от Средновековието, чиито учения и днес се преподават в манастирите в Тибет, Индия и Непал.

Александра Алексиева, която е рехабилитатор и специалист по тибетска медицина, и е живяла в Индия, също подчерта, че танките и показаните книги са напълно обичайни за хора, които се интересуват от будизъм. По думите ѝ обаче част от рисунките, които се виждат на кадрите, нямат общо с будистката философия и не би трябвало да се свързват с нея.

Калкѝ даде пример с книгата "Пътят на Бодхисатва“, която е едно от най-известните и основополагащи произведения в будистката традиция. Според него подобна литература може да бъде открита във всяка библиотека или дом на човек, който изучава източна философия, и сама по себе си не носи радикални или опасни послания.

В разговора беше категорично отхвърлена възможността будизмът да оправдава отнемането на живот – собствен или чужд. Калки обясни, че една от основните идеи в будизма е законът за причината и следствието – всяко действие води до последици, които се отразяват в кармата. Човешкият живот се счита за изключително ценен, защото именно в човешка форма съзнанието има възможност да достигне до просветление.

"Авторска религия“ и отклонение от учението

Иво Калушев през годините той се е отдалечил от автентичната будистка философия. Според информация, цитирана от Алексиева, той е избрал радикално да промени рамката на своите възгледи и практики, което някои определят като опит за създаване на "авторска религия“ или култ, без връзка с класическия будизъм.

Калкѝ изрази и лични съмнения относно официалната версия за убийствата, като подчерта, че според него в случая има множество нелогични елементи, които не се връзват със свидетелски разкази. Въпреки това той отказа да навлиза в конкретни версии, за да не допринася за допълнително обществено напрежение.

И двамата гости бяха категорични, че случилото се край Петрохан не бива да се обвързва с будизма като религия. Всеки може да интерпретира философски идеи по свой начин, но подобни интерпретации не представляват самото учение. Както подчерта Александра Алексиева, в историята неведнъж са извършвани жестокости "в името на религията“, но това не означава, че те имат общо с нейните истински ценности.


За религия, която смята ,че същестуването и материалният свят е мъчение и наказание звучи малко странно.
Глупости Кълки! Някои от най големите лами са се оставяли на смърт от глад и жажда
