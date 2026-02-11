ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Коцето Калки: Будизмът не допуска самоволно прекратяване на живота
От позицията на будизма "Диамантен път“ – единствената официално регистрирана будистка институция у нас по Закона за вероизповеданията – беше напомнено, че твърденията, според които самоубийството може да бъде форма на духовно развитие, са напълно несъвместими с будисткото учение. Според декларация, цитирана в предаването, подобни внушения представляват грубо неразбиране на концепцията за карма и изопачават хилядолетната хуманистична традиция на будизма.
Будистката общност отправя призив към медиите и обществото да не се използват непроверени определения като "будистка секта“ или "будистки ритуали“, както и да не се стигматизират вярващите чрез внушения, които нямат основание в автентичното учение. Подчертано беше, че будизмът учи на отговорност, състрадание и грижа за живота, а не на бягство от него чрез деструктивни действия.
Повод за разговора станаха кадрите, разпространени от разследващите, на една от стаите в хижата край "Петрохан“, в която се виждат картини, символи и религиозна литература. Поканените в студиото експерти коментираха видяното от позицията на познавачи на източната философия.
Според Костадин Георгиев – Калки, на видеото ясно се разпознава традиционна тибетска иконография. Става дума за т.нар. танки – ръчно изработени религиозни изображения, които са будисткият еквивалент на християнските икони. Те изобразяват духовни учители и светци от Средновековието, чиито учения и днес се преподават в манастирите в Тибет, Индия и Непал.
Александра Алексиева, която е рехабилитатор и специалист по тибетска медицина, и е живяла в Индия, също подчерта, че танките и показаните книги са напълно обичайни за хора, които се интересуват от будизъм. По думите ѝ обаче част от рисунките, които се виждат на кадрите, нямат общо с будистката философия и не би трябвало да се свързват с нея.
Калкѝ даде пример с книгата "Пътят на Бодхисатва“, която е едно от най-известните и основополагащи произведения в будистката традиция. Според него подобна литература може да бъде открита във всяка библиотека или дом на човек, който изучава източна философия, и сама по себе си не носи радикални или опасни послания.
В разговора беше категорично отхвърлена възможността будизмът да оправдава отнемането на живот – собствен или чужд. Калки обясни, че една от основните идеи в будизма е законът за причината и следствието – всяко действие води до последици, които се отразяват в кармата. Човешкият живот се счита за изключително ценен, защото именно в човешка форма съзнанието има възможност да достигне до просветление.
"Авторска религия“ и отклонение от учението
Иво Калушев през годините той се е отдалечил от автентичната будистка философия. Според информация, цитирана от Алексиева, той е избрал радикално да промени рамката на своите възгледи и практики, което някои определят като опит за създаване на "авторска религия“ или култ, без връзка с класическия будизъм.
Калкѝ изрази и лични съмнения относно официалната версия за убийствата, като подчерта, че според него в случая има множество нелогични елементи, които не се връзват със свидетелски разкази. Въпреки това той отказа да навлиза в конкретни версии, за да не допринася за допълнително обществено напрежение.
И двамата гости бяха категорични, че случилото се край Петрохан не бива да се обвързва с будизма като религия. Всеки може да интерпретира философски идеи по свой начин, но подобни интерпретации не представляват самото учение. Както подчерта Александра Алексиева, в историята неведнъж са извършвани жестокости "в името на религията“, но това не означава, че те имат общо с нейните истински ценности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 121
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 25 мин.
0
преди 1 ч. и 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната г...
10:15 / 11.02.2026
Нови критерии за получаване на помощи за тока
10:14 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS