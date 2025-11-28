ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода
"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.
"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.
"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.
