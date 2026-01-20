Кметът на Смолян: Пътуването до Ксанти вече ще е по-бързо от пътуването до Пловдив

© След повече от три десетилетия граничният преход "Рудозем – Ксанти“ между България и Гърция днес официално е отворен за преминаване. Церемонията по откриването започна 10:45 ч., а от 12:00 ч. гражданите вече да могат да преминават през пункта.



Пътят е проходим за автомобили до 3,5 тона, като обходният път на Рудозем все още не е завършен. Очаква се той да бъде готов до края на април.



Отварянето на пътя Рудозем – Ксанти беше многократно отлагано заради продължителни строителни работи от гръцка страна. Областният управител Сираков отбеляза, че пускането на движението по трасето от Елидже към Гърция е резултат от усилията както на областното ръководство, така и на кметовете на Рудозем и Смолян.



Кметът на Смолян Николай Мелемов подчерта историческото значение на събитието:



"През годините много хора са се борили за отварянето на този път, който да свързва Родопите с Гърция. Благодаря на областния управител Сираков за финализирането на проекта. От гръцка страна най-голям принос има Георгиус Павлидис, който е и почетен гражданин на Смолян. За община Смолян това е исторически момент. Преди 100 години нашият регион е търгувал с Беломорието, а сега пътуването до Ксанти ще е по-бързо от пътуването до Пловдив.“



Кметът на Рудозем, инж. Недко Кулевски, също изрази благодарност към всички замесени в проекта:



"Утре най-после една 30-годишна мечта на рудоземчани и на всички жители на област Смолян ще стане реалност. Този път ще бъде от изключителна полза не само за община Рудозем, но и ще даде икономически тласък за целия регион.“



Отварянето на пункта се очаква да улесни както личните пътувания, така и търговията между Родопите и Гърция, като съживи историческите връзки между двата региона.