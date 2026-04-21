Стефан Апостолов от коалицията ГЕРБ-СДС за пореден път пренареди листата в Благоевградски многомандатен избирателен район, след като спечели 6860 преференциални гласа и се изкачи от последното 22-ро място до първа позиция.

Според данните на Районната избирателна комисия в Благоевград Апостолов изпреварва по личен вот водача на листата и бивш министър-председател Росен Желязков, което практически му гарантира нов мандат като народен представител.

Апостолов, който е син на кмета на Симитли Апостол Апостолов, традиционно получава силна подкрепа в секциите на община Симитли. Именно там и на тези избори бе отчетен сериозен преференциален вот в негова полза.

Бившият футболен съдия вече има значителен парламентарен опит, като не за първи път влиза в Народното събрание след подобно пренареждане на листата чрез преференции.

След обявяването на резултатите Апостолов благодари на своите избиратели с публикация във Facebook.

"Огромно благодаря казвам от сърце на всички вас – на тези 6860 човека, които ме подкрепихте и този път. Направихте го, защото вярвате в мен и знаете, че никога няма да предам вашето доверие. Искам да благодаря и на жителите на община Симитли, защото отново доказахме, че сме задружни. А когато сме обединени, успяваме във всичко. Все така ще съм с вас и заедно ще вървим напред за доброто на нашата община и на Благоевградска област“, написа той.