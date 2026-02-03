ИЗПРАТИ НОВИНА
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
09:43
© Нова тв
Разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода "Петрохан" продължава.

Три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа "Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на един от загиналите. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си. По случая тече разследване.

Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Първоначално се е говорело за четирима души, намирали се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени в близост до изгоряла постройка в района на хижата, а не в самата сграда. В понеделник районът беше отцепен на голям периметър, като достъпът беше силно ограничен.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи в обсега са влезли служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

"Трите тела бяха простреляни в областта на главата. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията тепърва ще бъдат установени от експертите.

По думите на кмета мъжете са живеели постоянно в хижата. Общо там са пребивавали между осем и десет души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама души, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично е разпознал жертвите, тъй като е имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите е бил познат на кмета по физиономия, като го е срещал по-рядко. Третият мъж не е бил разпознат от него, тъй като тялото му е било силно обгоряло и в положение, което не е позволило идентификация на място.

Хижата е била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че "опазват горите и околната среда“, като често спирали туристи и местни хора, на които им искали документи за самоличност и ограничавали достъпа до района.

По думите на кмета на Гинци пред Нова телевизия е възникнал пожар, който е бил потушен, но по-късно се е възобновил, наложило се е пожарната да се намеси повторно. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.



