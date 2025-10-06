ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Климатолог: Честно казано и аз не помня такова нещо толкова рано
По думите му валежите няма да бъдат толкова интензивни, колкото при предишния циклон и въпреки че на места ще паднат подобни количества дъжд, те ще паднат за по-дълго време и не би трябвало да се създадат проблеми.
"Трябва да сe има предвид обаче, че земята вече е напоена и много по-бързо ще има повърхностен отток. Особено към вторник и сряда в Северна България, където се очакват по-високите, по-значителни валежи, реките ще повишат своите нива значително“.
Захлаждането, което ще започне от 6 октомври, няма да доведе до сняг в повечето населени места.
Очаква се да падне сняг в средната и високопланинска част над 1300 м, където ще се образуват нови 30 до 50 сантиметра снежна покривка и хората трябва да бъдат готови за зимни условия.
"Назад в годините сме имали много тежки зимни обстановки през октомври, но те са се случвали почти винаги след 20 октомври. Толкова ранна класическа зимна обстановка, каквато имахме, честно да ви кажа и аз не помня. Това е екстремна проява на времето. Необичайно е преди 15 октомври да имаме такъв обилен снеговалеж на ниска надморска височина“.
Климатологът посочи още, че динамиката на атмосферните процеси над Балканите е доста голяма, което е предпоставка отново имаме валежни обстановки. Но въпреки това след спиране на валежите в четвъртък се очакват няколко спокойни дни със сутрешни мъгли в низините и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево.
"Ще настъпи затопляне и температурите ще доближат октомврийските норми – около 15 и 20 градуса. Истинско есенно време,“ каза той и поясни, че след 12-13 октомври времето отново ще се влоши, но с по-малки и краткотрайни валежи. "Някъде до към 17-18 октомври времето ще си бъде така истинско златно есенно. След това най-вероятно ще имаме някаква динамика, дали ще бъде свързана с много валежи или пък със затопляне, предстои да видим“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 96
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS