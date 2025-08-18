ЗАРЕЖДАНЕ...
|Климатикът може да се превърне в източник на проблеми за здравето
Експерти предупреждават, че лошо поддържаните климатични системи могат да натрупат микроби, алергени и дори токсични вещества. Това увеличава риска от т.нар. "синдром на болната сграда“, чиито симптоми са главоболие, кашлица, хрема, кожни раздразнения, умора и затруднена концентрация.
Проучвания показват, че хората, работещи дълго време в климатизирани офиси, страдат по-често от алергии и имат по-слаба белодробна функция. Опасност крият и бактериите като Legionella, които могат да причинят тежка пневмония, както и гъбичките, често откривани в системи без добра поддръжка.
Освен това климатикът изсушава въздуха, което може да отслаби естествената защита на носа и гърлото срещу инфекции.
Все пак, има и добра новина – редовно почистваните и дезинфекцирани климатици не само не вредят, но и помагат за намаляване на вирусите във въздуха.
Изводът е прост - за да ни носи климатикът само комфорт, а не болести, той трябва да се поддържа редовно и качествено.
