Климатикът може да се превърне в източник на проблеми за здравето

© Plovdiv24.bg Климатикът е истинско спасение в горещините – охлажда, поддържа комфортна температура и регулира влажността. Но ако не се поддържа правилно, той може да се превърне в източник на проблеми за здравето.



Експерти предупреждават, че лошо поддържаните климатични системи могат да натрупат микроби, алергени и дори токсични вещества. Това увеличава риска от т.нар. "синдром на болната сграда“, чиито симптоми са главоболие, кашлица, хрема, кожни раздразнения, умора и затруднена концентрация.



Проучвания показват, че хората, работещи дълго време в климатизирани офиси, страдат по-често от алергии и имат по-слаба белодробна функция. Опасност крият и бактериите като Legionella, които могат да причинят тежка пневмония, както и гъбичките, често откривани в системи без добра поддръжка.



Освен това климатикът изсушава въздуха, което може да отслаби естествената защита на носа и гърлото срещу инфекции.



Все пак, има и добра новина – редовно почистваните и дезинфекцирани климатици не само не вредят, но и помагат за намаляване на вирусите във въздуха.



Изводът е прост - за да ни носи климатикът само комфорт, а не болести, той трябва да се поддържа редовно и качествено.