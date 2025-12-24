ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Клиенти: Възрастни жени на Юндола започнаха да ни кълнат – и на български, и на турски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58Коментари (0)1111
©
От повече от 20 години семейство от София редовно посещава Велинград и Юндола – места, които за хиляди българи са символ на спокойствие, природа и гостоприемство. Покрай разходките си те традиционно пазаруват от местните пазари – сирена, мед, сладка, билки. До този уикенд обаче, както самите те разказват пред "Топ Преса“, никога не са си тръгвали с горчиво усещане.

В писмо до редакцията Петър Василев описва неприятен инцидент, случил се първо на пазара във Велинград, а след това и на Юндола. Причината – отказ да купят стока от определени продавачи, тъй като вече са се снабдили от други. 

"Възрастни жени, а на Юндола и един старец започнаха да ни кълнат – и на български, и на турски. Само защото не купихме от тях. Това ни шокира. Не сме очаквали подобно поведение“, споделя читателят.

По думите му ситуацията ескалирала дотам, че по други посетители били хвърляни предмети – реакция, която трудно може да бъде оправдана с конкуренция или разочарование от пропусната продажба. Именно такива сцени, коментира той, рушат доверието на туристите и оставят усещане за агресия там, където хората търсят отдих.

Редакцията подчертава, че подобни случаи не могат и не бива да се обобщават за всички жители на региона. В дискусията около писмото се включи и родопчанка, която остро възразява срещу слагането "под общ знаменател“:

"Аз съм родопчанка, но не говорим турски, не ходим с кърпи и шалвари. Не всички сме такива.“ Това уточнение е важно, защото Родопите от десетилетия са пример за съжителство, толерантност и културно многообразие – ценности, които не бива да бъдат засенчвани от отделни негативни прояви.

Случаят повдига и по-широк въпрос – този за безконтролната търговия с т.нар. "домашни“ продукти по туристическите места. Често липсва яснота за произхода, условията на производство и цените, а контролът от страна на институциите остава формален или епизодичен. Когато към това се добави и натиск или агресивно отношение към клиентите, резултатът е предвидим – разочарование и отказ хората да се връщат.

Туризмът и дребната търговия са сред основните източници на доходи в планинските райони. Доверието на посетителите обаче се печели трудно и се губи лесно. Един подобен случай е достатъчен, за да обезсмисли години изграждано добро име. Въпросът остава кой и как ще поеме отговорност – местната власт, контролните органи или самите търговци, които имат най-голям интерес Родопите да бъдат запомнени не с проклятия, а с гостоприемство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ публикува прогнозата за 25 декември
13:19 / 24.12.2025
Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година
13:20 / 24.12.2025
БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 мл...
12:26 / 24.12.2025
Българското правителство предложи на Северна Македония спешни дос...
12:10 / 24.12.2025
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за б...
12:38 / 24.12.2025
Журналистка напусна телевизията на Слави Трифонов: Огорчена съм о...
11:27 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: