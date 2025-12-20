ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Киселова коментира участие на Румен Радев в партиен проект
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:15Коментари (0)236
© NOVA
В студиото на "Събуди се" Наталия Киселова, която е депутат от "БСП - Обединена левица" и бивш председател на Народното събрание, коментира актуалните политически процеси в страната и условията на левицата за участие в бъдещо управление.

Относно споровете за кабинет 222А, ползван от Делян Пеевски, Киселова беше категорична, че това не е нейно решение. Тя обясни, че разпределението е резултат от споразумение между трите групи, променили Конституцията преди две години - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.

"Те са определили, че Делян Пеевски ще бъде в този кабинет. Всяка група има пространства на втория етаж, съобразно броя народни представители", поясни Киселова. Тя припомни, че нейната парламентарна група е освободила кабинет, когато е влязла деветата парламентарна група.

Киселова очерта две категорични условия за подкрепа на правителство - Бойко Борисов да не бъде министър-председател и "ДПС-Ново начало" да не бъде част от коалицията.

Тя уточни, че не става въпрос за "сглобка", а за "съвместно управление" между ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП - Обединена левица" с цел спиране на политическата криза. Киселова отбеляза, че по различни законодателни теми е имало подкрепа от различни групи - понякога от "Ново начало", друг път от ПП-ДБ или "Възраждане". Тя сподели, че е шокирана от "лицемерието", което се развива в политиката през последните седмици.

По темата за служебния министър-председател Киселова заяви, че списъкът с възможни кандидати е грешка, която ограничава президента. Според нея управителят и подуправителите на БНБ изобщо не трябва да присъстват в него. Тя припомни, че Андрей Гюров води дело пред Съда на Европейския съюз, което е допълнително усложнение.

Относно слуховете за партиен проект на Румен Радев, Киселова коментира, че въз основа на изявленията му, президентът към момента заема своя пост и не вижда индикации той да излиза на политическия терен.

Киселова обърна внимание на липсата на обективност при осъждането на агресията в парламента. "Агресията, и вербалната, и физическата, е абсолютно недопустима. Не сме обективни, когато разделяме народните представители на добри и лоши", заяви тя.

В края на разговора Наталия Киселова подчерта, че за свободата на словото винаги се плаща цена. Тя даде личен пример за подкрепа на независимата журналистика:

"Аз имам абонамент за два електронни сайта - платен, и за три вестника на хартия. Колкото по-свободни са медиите, толкова по-правова ще бъде държавата".


Още по темата: общо новини по темата: 1044
19.12.2025 Депутатите излизат в 25-дневна ваканция 
19.12.2025 Парламентът одобри 10 млн. евро гаранция за Фонд "ЕС за Украйна"
19.12.2025 Човек на Слави Трифонов напусна "Има такъв народ"
18.12.2025 "Величие" настояват за оставката на омбудсмана и заместничката й
18.12.2025 Пеевски: Положението е много тежко
18.12.2025 Промениха Кодекса на труда за гъвкаво работно време
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
21:24 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
14:07 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
51-ото Народно събрание
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: