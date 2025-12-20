ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киселова коментира участие на Румен Радев в партиен проект
Относно споровете за кабинет 222А, ползван от Делян Пеевски, Киселова беше категорична, че това не е нейно решение. Тя обясни, че разпределението е резултат от споразумение между трите групи, променили Конституцията преди две години - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.
"Те са определили, че Делян Пеевски ще бъде в този кабинет. Всяка група има пространства на втория етаж, съобразно броя народни представители", поясни Киселова. Тя припомни, че нейната парламентарна група е освободила кабинет, когато е влязла деветата парламентарна група.
Киселова очерта две категорични условия за подкрепа на правителство - Бойко Борисов да не бъде министър-председател и "ДПС-Ново начало" да не бъде част от коалицията.
Тя уточни, че не става въпрос за "сглобка", а за "съвместно управление" между ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП - Обединена левица" с цел спиране на политическата криза. Киселова отбеляза, че по различни законодателни теми е имало подкрепа от различни групи - понякога от "Ново начало", друг път от ПП-ДБ или "Възраждане". Тя сподели, че е шокирана от "лицемерието", което се развива в политиката през последните седмици.
По темата за служебния министър-председател Киселова заяви, че списъкът с възможни кандидати е грешка, която ограничава президента. Според нея управителят и подуправителите на БНБ изобщо не трябва да присъстват в него. Тя припомни, че Андрей Гюров води дело пред Съда на Европейския съюз, което е допълнително усложнение.
Относно слуховете за партиен проект на Румен Радев, Киселова коментира, че въз основа на изявленията му, президентът към момента заема своя пост и не вижда индикации той да излиза на политическия терен.
Киселова обърна внимание на липсата на обективност при осъждането на агресията в парламента. "Агресията, и вербалната, и физическата, е абсолютно недопустима. Не сме обективни, когато разделяме народните представители на добри и лоши", заяви тя.
В края на разговора Наталия Киселова подчерта, че за свободата на словото винаги се плаща цена. Тя даде личен пример за подкрепа на независимата журналистика:
"Аз имам абонамент за два електронни сайта - платен, и за три вестника на хартия. Колкото по-свободни са медиите, толкова по-правова ще бъде държавата".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1044
|предишна страница [ 1/174 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
21:24 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS