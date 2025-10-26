ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова: Решението за ротация на председателя на парламента ще се вземе колективно
Тя коментира предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок.
"Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, каза тя.
Киселова обясни, че решението за ротацията е част от договореностите между партньорите в управлението.
