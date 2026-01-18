Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен

© Преди две години аз ви казах, че е възможно в една длъжност, в лицето на председателя на НС, да бъдат съвместени три – изпълняващ функциите президент, служебен министър-председател и председател на НС.



Това показва, че логиката на конституционната промяна е била intuitu personae. Това заяви Наталия Киселова пред журналисти.



"По отношение на това дали ще има сътрудничество с политически проект – това е въпрос на коалиционна политика, който мисля, че има еднозначен отговор, тъй като и в двете си кампании като кандидат за първи и втори мандат президентът е бил подкрепян от БСП“, коментира Наталия Киселова.